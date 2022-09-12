Путин повторил свой прогноз по инфляции в России по итогам 2022 года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Есть все основания ожидать, что инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он высказывал такой прогноз и на пленарном заседании ВЭФ-2022 7 сентября.

Тренд на снижение инфляции, по мнению ряда экспертов, будет продолжен, добавил президент.

По его словам, в России удалось быстро стабилизировать ситуацию с инфляцией: она достигла пика в апреле в 17,8%, а на 5 сентября снизилась до 14,1%.

Банк России в июле понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год. Динамика цен в августе указывает, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться ближе к нижней границе интервального прогноза ЦБ.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября по инфляции в 2022 году, равняется 12,7% (снизился с 13,6% по опросу в начале июля), в 2023 году - 6,1%.

Инфляция в 2022 году может составить 12,9%, а ВВП - упасть на 4,2%, ожидают аналитики, опрошенные Центробанком в сентябре.