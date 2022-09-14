Мишустин призвал учитывать при планировании бюджета попытки выдавить РФ с рынков сбыта

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экономика России сохраняет стабильность в условиях санкций, но попытки выдавить российский экспорт с привычных рынков сбыта продолжатся, это нужно учитывать при бюджетном планировании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на совещании о проекте федерального бюджета.

По его словам, формировать бюджет предстоит в условиях беспрецедентных внешних ограничений и изменений на мировых рынках.

При этом Мишустин подчеркнул, что принятые правительством и ЦБ меры позволили сохранить финансовую стабильность: "Расшатать российскую экономику мы не дали", - заявил он.

По его словам, динамика ВВП РФ и инвестиций лучше ожиданий, уровень безработицы держится на минимуме, а инфляция плавно снижается. "Но самое главное - наблюдается оживление внутреннего, прежде всего потребительского спроса", - сказал премьер.

"Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики, а попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасением относительно того, как пройдет ближайшая зима. Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах, сформулированных президентом в рамках национальных целей развития", - заявил Мишустин.

По его словам, власти продолжат адаптацию и структурную перестройку российской экономики, будут поддерживать переориентацию экспорта на расширение взаимодействия с "дружественными" государствами, выстраивать производственные цепочки внутри страны, добиваться повышения уровня технологического и экономического суверенитета.

"В средней и долгосрочной перспективе такой путь развития более выгоден нам, чем сохранение прежней конфигурации. Он открывает широкие возможности для роста внутреннего производства, для привлечения капиталов в российскую юрисдикцию, а также для укрепления собственной научно-технологической базы", - заявил Мишустин.