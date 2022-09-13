Власти Тувы попросили помощи у соседних регионов из-за лесных пожаров в республике

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На землях лесного фонда Тувы в настоящее время зафиксировано 22 пожара на общей площади 4 545,5 га, власти республики просят помощи у соседних регионов в тушении огня, сообщает пресс-служба республиканского правительства во вторник.

"Самые большие по площади пожары действуют в Эрзинском районе. Так, в 30 км от села Эрзин горят леса на общей площади 900 га, в 6 км от местечка Баян-Коп-Суур огнем охвачено 850 га, в 24 км от эрзинского села Морен лес горит на 370 га. В тушении этих пожаров задействовано 53 человека. Однако, как отмечают в региональном Минлесхозе, этих сил недостаточно для преломления ситуации", - говорится в сообщении.

В связи с этим глава Тувы Владислав Ховалыг обратился к коллегам из соседних регионов с просьбой о помощи в тушении пожаров.

Отмечается, что почти во всех случаях предварительной причиной возгораний стали действия местного населения и только в одном эпизоде огонь вспыхнул после удара молнии.

По мнению Ховалыга, резкое ухудшение пожарной обстановки произошло, в том числе из-за недостаточной профилактической работы на местах, в условиях, когда большинство сельских жителей находятся в тайге на сборе дикоросов.

Он поручил главам районов проводить среди населения разъяснительные беседы и рейды по лесам для выявления нарушителей противопожарного режима в условиях запрета на пребывание в лесах и въезд в них транспорта, разведения костров, сжигания сухой травы и мусора вблизи жилых домов и в населенных пунктах.

В Минлесхозе Тувы отмечают увеличение числа административных производств за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Если в 2021 году за аналогичный период было возбуждено 47 таких дел, то в 2022 году составлено уже 84 протокола, наложено 79 административных штрафов на общую сумму 305 тыс. 000 рублей.

В Туве действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На помощь пожарным в Эрзинский район Тувы выдвинулась аэромобильная группа главного управления МЧС по Хакасии.