Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров

Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров
Тушение пожаров в Рязанской области
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Рязанской области Павел Малков рекомендовал эвакуированным из-за пожаров жителям региона вернуться домой, отметив, что пожары больше не угрожают населенным пунктам. Он сообщил об этом в Telegram.

Эвакуацию проводили в Ольгине и Голованове.

Малков отметил, что почти ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация, уже почти не активны южная и западная кромки. Продолжается работа на восточной кромке, ведется плановый отжиг для профилактики распространения огня.

Пожар в районе села Заборье Рязанского района почти потушен.

"Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига", - отметил Малков.

В регионе начали сокращать группировку личного состава и техники, которые тушат пожары, добавил он.

По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области площадь, которую прошли лесные пожары, увеличилась к утру понедельника на 551 га.

Лесные пожары в Рязанской области

7
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Рязанская область Павел Малков Ольгино Голованово Заборье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ивановской области увеличили группировку по тушению лесного пожара

Документы на туристическую визу в Финляндию будут принимать только в четырех городах

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 39 658 человек

Роспотребнадзор пока не планировал возобновлять COVID-ограничения в школах

Роспотребнадзор пока не планировал возобновлять COVID-ограничения в школах
Убийство Дарьи Дугиной

ФСБ заявила еще об одном участнике убийства Дарьи Дугиной

Охранника приговорили к 180 часам обязательных работ за порчу картины в "Ельцин-Центре"

Что произошло за день: воскресенье, 28 августа

На рынке в Волгоградской области произошел пожар

Крупный лесной пожар в Ростовской области потушен

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных части пользователей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });