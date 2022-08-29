Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров

Тушение пожаров в Рязанской области Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Рязанской области Павел Малков рекомендовал эвакуированным из-за пожаров жителям региона вернуться домой, отметив, что пожары больше не угрожают населенным пунктам. Он сообщил об этом в Telegram.

Эвакуацию проводили в Ольгине и Голованове.

Малков отметил, что почти ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация, уже почти не активны южная и западная кромки. Продолжается работа на восточной кромке, ведется плановый отжиг для профилактики распространения огня.

Пожар в районе села Заборье Рязанского района почти потушен.

"Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига", - отметил Малков.

В регионе начали сокращать группировку личного состава и техники, которые тушат пожары, добавил он.

По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области площадь, которую прошли лесные пожары, увеличилась к утру понедельника на 551 га.