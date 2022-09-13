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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Слушания по теме запрета пропаганды ЛГБТ могут пройти в Думе в октябре-ноябре

Слушания по теме запрета пропаганды ЛГБТ могут пройти в Думе в октябре-ноябре
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тема запрета пропаганды ЛГБТ может быть обсуждена на слушаниях в Думе в течение октября-ноября, один из проектов закона находится в высокой степени готовности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Предлагаю запланировать публичные слушания внесенных законодательных инициатив в ближайшее время. А затем выйти на принятие закона, если вы поддержите", - сказал Володин на открытии сессии во вторник.

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Председатель Госдумы уточнил, что один из законопроектов внесен комитетом по вопросам семьи, женщин и детей и его председателем Ниной Останиной. Также есть инициатива комитета по информационной политике и его руководителя Александра Хинштейна. По словам Володина, она в высокой степени готовности, по ней идет согласование.

"Вопрос очень важный. У нас большое количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности", - заявил он.

Также Володин анонсировал парламентские слушания по теме развития общественного транспорта в городах, о восстановлении удобных маршрутов, обновлении подвижного состава, функционировании электротранспорта. Кроме того, планируются слушания о развитии речного сообщения.

Вячеслав Володин Госдума
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