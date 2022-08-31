Проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии направлен в правительство

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о направлении им в правительство РФ для получения отзыва законопроекта об административной ответственности за пропаганду педофилии и ЛГБТ.

"Направил на официальный отзыв в правительство законопроект, вводящий административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии", - написал Хинштейн в своем телеграмм-канале в среду.

Он напомнил, что в настоящее время такая ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди детей. "Мы с коллегами по ИТ-Комитету хотим распространить ее на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, безотносительно возраста", - отметил парламентарий.

Кроме того, по его словам, комитет завершает работу над ранее анонсированным законопроектом, который вносит корреспондирующие изменения в ряд законов и вводит запрет на распространение такой информации офлайн и онлайн.

После начала осенней сессии Госдумы комитет будет готов провести открытые общественные обсуждения этих инициатив, добавил Хинштейн.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение.

"Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за её распространение, будут приняты", - сказал Володин журналистам.