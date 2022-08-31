Россиян предложили штрафовать на сумму до 200 тыс. руб. за ЛГБТ-пропаганду

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений составит для граждан от 50 до 200 тысяч рублей, сообщил автор соответствующего проекта закона, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Пропаганда

В проекте закона предлагается изменить статью 6.21 КоАП РФ, предусмотрев за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях или предпочтениях, вызывающей интерес к таким отношениям".

Согласно проекту закона, который опубликовал в своем телеграмм-канале Хинштейн, для граждан административный штраф за такие нарушения составит, согласно проекту закона, от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц от 800 тыс. руб. до одного миллиона рублей.

Если же эти нарушения совершены с применением СМИ или интернета, то штраф для граждан составит от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для юридических лиц от одного миллиона до четырех миллионов рублей.

Несовершеннолетние

Если упомянутые нарушения совершены среди несовершеннолетних, то штраф составит для граждан от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для юридических лиц от одного до двух миллионов рублей.

Если эти нарушения совершены с применением СМИ или интернета, то штраф для граждан составит от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для должностных лиц от 400 тыс. до 800 тыс. руб., для юридических лиц от двух до пяти миллионов рублей.

Новые статьи

Кроме того, законопроект предлагает дописать в КоАП новые статьи 6.21(1) и 6.21(2).

Первая из них предусматривает ответственность за пропаганду педофилии, выразившуюся в "распространении информации, направленной на формирование привлекательности педофилии, либо навязывание информации о педофилии, вызывающей интерес к педофилии". За подобное предлагается наказывать граждан штрафом от 200 тыс. до 400 тыс. руб., должностных лиц от 400 тыс. до 800 тыс. руб., юридических лиц от одного до четырех миллионов рублей.

Предусматривается усиление наказания в случае совершения таких преступлений с применением СМИ или интернета. В таком случае штраф составит для граждан от 400 тыс. до 800 тыс. руб., для должностных лиц от 800 тыс. до 2 млн руб., для юридических лиц от 4 до 10 миллионов рублей.

Распространение

Предлагаемая также новая статья 6.21(2) предусматривает ответственность за распространение среди несовершеннолетних информации, "демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, в том числе описание, изображения нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений". В таком случае предусмотрен штраф для граждан от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Также предусмотрено усиление наказания в случае использования СМИ или интернета. Штраф составит для граждан от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для юридических лиц от одного до четырех миллионов рублей.

Иностранцы

В случае совершения всех упомянутых нарушений иностранцами или лицами без гражданства на них распространяется штраф такой же, какой предусмотрен для граждан РФ, но с выдворением из России либо с административным арестом на 15 суток и также выдворением.

Ранее в среду Хинштейн сообщил о направлении им в правительство РФ для получения отзыва законопроекта об административной ответственности за пропаганду педофилии и ЛГБТ.

Он напомнил, что в настоящее время такая ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди детей. "Мы с коллегами по ИТ-комитету хотим распространить ее на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, безотносительно возраста", - отметил парламентарий.

Кроме того, по его словам, комитет завершает работу над ранее анонсированным законопроектом, который вносит корреспондирующие изменения в ряд законов и вводит запрет на распространение такой информации офлайн и онлайн.

После начала осенней сессии Госдумы комитет будет готов провести открытые общественные обсуждения этих инициатив, добавил Хинштейн.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение. "Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение, будут приняты", - сказал Володин журналистам.