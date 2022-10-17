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Глава СПЧ не ждет ограничения свободы слова от введения ответственности за пропаганду ЛГБТ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев считает, что законопроект о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, не ограничивает свободу слова в стране.

Он высказал это мнение на парламентских слушаниях, посвященных соответствующим законодательным инициативам.

В Конституции есть статья, по которой "каждому гарантируют свободу мысли и слова, не допускается пропаганда или агитация возбуждающая социальную, расовую, национальную религиозную ненависть или вражду", напомнил Фадеев.

"Вроде бы, напрямую обсуждаемая тема не подходит в статью 29, но ограничения у нас есть, и не только эти. Ограничения, связанные с оружием, с пропагандой, с информацией о создании взрывных устройств, информации о приготовлении наркотиков и так далее. Это общепринятая практика", - отметил глава СПЧ.

Он также упомянул Европейскую конвенцию по правам человека, по которой "ограничения свободы слова возможны в частности в интересах национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации и прав других лиц". В связи с этим, сказал он, он не считает, что предлагаемый законопроект каким-либо образом ограничит свободу слова в России.

Валерий Фадеев СПЧ Госдума
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