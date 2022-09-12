АТОР зафиксировала спад летнего турпотока в Европу на 90-95% к 2019 году

Россияне намного чаще стали пользоваться услугами туроператоров для таких поездок

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Туристический поток из России в Европу этим летом сократился на 90-95% по сравнению с летом доковидного 2019 года, при этом россияне значительно чаще, чем прежде, обращаются к услугам туроператоров для поездок в европейские страны, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"За первое полугодие турпоток в Европу, по данным Погранслужбы ФСБ, сократился по сравнению с 2019 годом на 85%. По итогам лета падение может составлять 90-95%, так как оно всегда было наиболее востребованным сезоном для поездок в страны европейского континента. Туристы, которые все же принимали решение провести отпуск в странах ЕС, летели туда с пересадками, выбирали отели высокого уровня, а поездки в основном организовывали через туроператоров", - говорится в сообщении.

В АТОР напомнили, что с марта 2022 года из-за санкций нет прямого авиасообщения между Россией и странами Европы за исключением Сербии. Летом россияне чаще всего, по данным туроператоров, добирались в Европу через аэропорты Турции, ОАЭ, Армении, Финляндии, Прибалтики, Сербии. Отдельные туристы пользовались для поездок бизнес-авиацией.

"Если до пандемии Европа постепенно становилась направлением преимущественно самостоятельного туризма, в этом году ситуация кардинально поменялась. Большинство туристов ездили отдыхать в Европу из России с помощью туроператоров. В организованном сегменте спрос в сравнении с летом 2019 года тоже сократился на 75-80%, но это меньше, чем падение на рынке в целом", - отмечают в ассоциации.

"Туроператор может купить туристам билет иностранной авиакомпании, для записи на визы для туроператоров было больше свободных окон. Также туроператор может оплачивать проживание в европейских отелях после того, как турист оплатит тур в России в рублях. При этом туристы покупали у туроператоров как полные турпакеты, так и отдельные услуги по размещению", - рассказали в АТОР.

В топ самых популярных стран Европы у организованных туристов этим летом вошли Греция, Испания, Италия, Франция. Греция лидирует благодаря, в первую очередь, лояльной визовой политике. Дешевых туров в Европу практически не было из-за резкого повышения стоимости авиабилетов. Наибольшим спросом пользовались отели 4-5* и отели с системой "все включено", так как туристы хотели заранее оплатить все возможные услуги в России.

"Все европейские партнеры продолжали сотрудничество в обычном режиме, особых сложностей с ними не возникало. Зарубежные компании готовы и дальше принимать российских туристов. Препятствием для поездок стали визы. Глубина записи на получение визы составляла более месяца, некоторые страны Европы очень долго рассматривали документы", - сообщают туроператоры.