Экс-глава "Комитета против пыток" Бабинец оштрафован на 100 тысяч рублей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал бывшего председателя распущенного объединения "Комитет против пыток" (признано Минюстом общественным объединением-иноагентом) Сергея Бабинца на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в материалах ликвидированной организации.

Об этом правозащитник написал в Telegram.

По его словам, Нижегородский Минюст 18 августа составил на него протокол по статье 19.7.5-3 КоАП, указав, что организация после ликвидации не маркировала свои материалы в сети.

Советский суд 13 сентября поддержал позицию Минюста и назначил Бабинцу штраф. Правозащитник собирается обжаловать судебное решение.

Он напомнил, что общественное объединение "Комитет против пыток" было ликвидировано на следующий день после получения статуса иноагента 10 июня этого года, и добавил, что уведомил Минюст о ликвидации.