В СПЧ сообщили, что на правозащитника Каляпина напал майор полиции

Игорь Каляпин Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Напавший на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина был майором полиции, он уволен и против него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, сообщила в пятницу член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.

Как написала Меркачева в своем телеграм-канале в пятницу, нападавший - Сергей Черниговский, старший оперуполномоченный уголовного розыска управления МВД по Нижнему Новгороду.

Дело возбуждено по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровья), уточнила правозащитница "Интерфаксу". Максимальное наказание по данной статье - пять лет лишения свободы с запретом на занятие определенных должностей и занятие определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Коллеги говорят, что замечали за ним (Черниговским - ИФ) странности. Когда же он выпивает, то становится агрессивным настолько, что это может представлять реальную угрозу", - отметила Меркачева в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в минувшую среду вечером член СПЧ и основатель межрегиональной общественной организации "Комитет против пыток" (признана НКО-иноагентом и самораспущена) Игорь Каляпин попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга после того, как подвергся нападению в своем доме в Нижегородской области. По информации Меркачевой, нападавший пытался задушить Каляпина и ранить его осколком стекла, однако правозащитник смог вызвать полицию, и нападавший был задержан.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, конфликт произошел на бытовой почве и "не связан со служебной и общественной деятельностью его участников".