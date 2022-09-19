Путин призвал сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - При подготовке проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы нужно ориентироваться на сохранение его устойчивости и сбалансированности, считает президент Владимир Путин. Он заявил об этом на совещании по экономическим вопросам.

"Важно и на ближайшую трехлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов, по другим важнейшим направлениям развития страны", - сказал он.

При составлении проекта федерального бюджета, по словам президента, нужно учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть.

"Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках. Повторю, изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер, и здесь мы должны предложить системные механизмы, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов", - сказал Путин.

Он отметил, что меры по обеспечению бюджетной сбалансированности, в частности, обсуждаются в индивидуальном порядке.

Срок внесения проекта бюджета на следующую трехлетку в Госдуму в 2022 году был смещен с 15 сентября на 1 октября.

Изначально в законе о бюджете на 2022-2024 годы на 2023 год был запланирован профицит в размере 299,1 млрд рублей (0,2% к ВВП), на 2024 год - дефицит в объеме 522,7 млрд рублей (0,3% к ВВП). Позже Минфин оценивал возможный дефицит в 2023 году в 1,591 трлн рублей, в 2024 году - 1,413 трлн рублей, в 2025 году - до 1,358 трлн рублей. Это соответствует 1,2%, 1,1%, 0,9% и 0,8% прогнозного ВВП соответственно. Оценки на 2022 и 2023 годы при этом не учитывают трансферты на компенсацию отсрочки по страхвзносам за II и III кварталы текущего года (с их учетом дефицит 2022 года будет больше, а в 2023 года - меньше).