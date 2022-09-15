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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Главред "Комсомольской правды" Сунгоркин будет похоронен на Троекуровском кладбище

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, о смерти которого стало известно накануне, похоронят на Троекуровском кладбище.

Церемония, предварительно, назначена на пятницу, сообщает издание.

Как сообщил шеф-редактор газеты Евгений Сазонов, сегодня тело умершего доставят в Москву из Приморского края.

Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет в командировке в Приморье.

Комсомольская правда Владимир Сунгоркин
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