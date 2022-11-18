Олеся Носова займет пост главреда "Комсомольской правды" с 22 ноября

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта "Комсомольской правды" Олеся Носова с 22 ноября станет главным редактором и гендиректором "Комсомольской правды", говорится в сообщении на сайте издания.

16 сентября сообщалось, что Носова была назначена временно исполняющей обязанности главреда и гендиректора "КП".

Прежний бессменный главный редактор и гендиректор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в результате инсульта 14 сентября в Приморском крае во время экспедиции по сбору материала о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Согласно информации КП, Носова начала работать в "Комсомолке" в 1994 году, с 2007 года занимала должность шеф-редактор сайта KP.RU. Является лауреатом многочисленных премий, в том числе премии правительства России за создание первой мультимедийной редакции. В этом году удостоена премии "Медиа-менеджер России" в номинации "Главные редакторы новых медиа" за развитие сайта KP.RU.