США ввели санкции против Марии Захаровой, Максима Решетникова и еще 15 россиян

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава "Росгеологии" Сергей Горьков и еще 15 россиян попали под новые санкции США, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина США в четверг.

Также в SDN List попали, в частности, предприниматель Год Нисанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также стало известно, что санкции были введены против бизнесмена Алексея Мордашова, членов его семьи и подконтрольных ему компаний.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США предприняло новые действия, направленные на ослабление ключевых структур, используемых российской элитой, чтобы сокрыть и переместить деньги и тайно использовать роскошные активы по всему миру", - говорится в пресс-релизе американского Минфина.

Под санкции SDN List также попал ряд яхт.

Занесение в санкционный список OFAC - SDN List - предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с этими структурами.

В Минфине США указали, что новые санкции "еще сильнее объединяют США с их международными партнерами и союзниками".