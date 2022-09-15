Москва раскритиковала отказ Лондона приглашать представителей РФ на похороны Елизаветы II

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "глубоко безнравственным" решение властей Великобритании не приглашать представителей России на траурные мероприятия в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

"МИД Великобритании проинформировал посольство России в Лондоне о решении воздержаться от направления российской стороне, в т.ч. руководству роспосольства, приглашений на траурные мероприятия в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. В качестве предлога для такого шага англичане назвали продолжающуюся специальную военную операцию России на Украине", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

"Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную", - подчеркивается в комментарии.

В нем отмечается, что "это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками С.Бандерой и Р.Шухевичем".

"Сейчас британские элиты на их стороне. А в Москве помнят и продолжают чтить память всех ветеранов, внесших вклад в Победу", - говорится в комментарии.

В нем отмечается, что "объединительный образ Королевы Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчиненных решению собственных конъюнктурных задач".

"Со своей стороны выражаем глубокие соболезнования британскому народу в связи с постигшей его большой утратой", - говорится в комментарии.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны пройдут 19 сентября.