Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В очередь на прощание с королевой Елизаветой II временно прекратили принимать людей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В многокилометровую очередь к гробу с телом королевы Елизаветы II на несколько часов перестанут принимать людей, сообщили в пятницу в министерстве культуры, СМИ и спорта Великобритании.

"Прием в очередь будет приостановлен как минимум на шесть часов. Просим прощения за неудобства", - сообщается в твиттере министерства.

Британцев, желающих проститься с королевой, просят не пытаться встать в очередь, пока она не откроется снова.

На данный момент очередь достигла Саутварк Парка и составляет примерно 8 км в длину. Примерное время, которое людям придется простоять, чтобы увидеть гроб королевы, составляет около 14 часов.

Очередь на прощание с королевой начала выстраиваться еще до того, как гроб с ее телом накануне доставили в Лондон. Сообщалось, что людей будут допускать в Вестминстер-холл, где проходит церемония прощания, круглосуточно до 06:30 утра местного времени (08:30 по Москве) 19 сентября - дня похорон.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.

Прощание с королевой Елизаветой II

12
В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворцаТраурное шествие прошло под артиллерийский салют и звон колокола на часовой Башне Елизаветы, более известной как Биг-БенВ процессии приняли участие король Карл III, его сыновья принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьиТраур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы IIКарл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.Гроб с телом королевы Елизаветы II был выставлен для прощания со всеми желающими в Вестминстерском холле здания британского парламентаЦеремония прощания продлится до понедельника, 19 сентябряВ Лондоне растянулись внушительные очереди из людей, которые желают проститься с королевойВ общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороныТысячи подданных прибывают в столицу из разных частей ВеликобританииБританские телеканалы ведут трансляцию публичного прощания в Вестминстерском дворцеПосле церемонии прощания королеву похоронят в часовне святого Георгия в Виндзоре, где погребен ее супруг принц Филипп
В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворца
Елизавета II Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЛНР подтвердил гибель генпрокурора и его заместителя от взрыва в Луганске

Военная операция на Украине

Экстренные службы сообщили о гибели генпрокурора ЛНР в результате взрыва в Луганске

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Китай введет санкции против глав оборонных компаний США из-за Тайваня

Власти сообщили о гибели человека в результате удара по зданию администрации в Херсоне

Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взрыве в здании Генпрокуратуры республики

Путин призвал к снятию ЕС ограничений на поставку удобрений из РФ для развивающихся стран

Военная операция на Украине

Представители властей Херсонской области находились в здании администрации во время удара

Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о ракетном ударе по зданию администрации региона

В Киргизии сообщили о 31 пострадавшем в боях на границе с Таджикистаном

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });