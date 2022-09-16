В очередь на прощание с королевой Елизаветой II временно прекратили принимать людей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В многокилометровую очередь к гробу с телом королевы Елизаветы II на несколько часов перестанут принимать людей, сообщили в пятницу в министерстве культуры, СМИ и спорта Великобритании.

"Прием в очередь будет приостановлен как минимум на шесть часов. Просим прощения за неудобства", - сообщается в твиттере министерства.

Британцев, желающих проститься с королевой, просят не пытаться встать в очередь, пока она не откроется снова.

На данный момент очередь достигла Саутварк Парка и составляет примерно 8 км в длину. Примерное время, которое людям придется простоять, чтобы увидеть гроб королевы, составляет около 14 часов.

Очередь на прощание с королевой начала выстраиваться еще до того, как гроб с ее телом накануне доставили в Лондон. Сообщалось, что людей будут допускать в Вестминстер-холл, где проходит церемония прощания, круглосуточно до 06:30 утра местного времени (08:30 по Москве) 19 сентября - дня похорон.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.