На похороны Елизаветы II не позвали Россию, Белоруссию и Мьянму

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания не пригласила на похороны Елизаветы II представителей России, Белоруссии и Мьянмы, сообщают РА и Guardian со ссылкой на правительственные источники.

Иран на церемонии будет представлен только на уровне посла.

В правительстве ожидают, что на похороны королевы 19 сентября в Лондон приедут около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира. Как отмечается, это будет крупнейшее дипломатическое мероприятие для королевства за десятки лет. Чиновники отмечают, что за несколько дней им предстоит организовать прием сотни государственных визитов.

Большинство стран получили приглашение на главу государства и еще одного гостя. Уже было объявлено, что всех высокопоставленных иностранцев привезут в Вестминстерское аббатство на автобусах, исключение будет сделано только для особо охраняемых особ, таких как президент США Джо Байден.

Байден уже подтвердил, что поедет на похороны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 9 сентября сказал, что вариант с личной поездкой Владимира Путина на похороны королевы не рассматривается.

Путин направил соболезнования Карлу III вечером 8 сентября.

"С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене", - говорилось в его телеграмме.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны пройдут 19 сентября. Официальной частью церемонии будет отпевание в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После этого королеву похоронят в Виндзоре, в часовне святого Георгия, где покоятся ее муж принц Филипп, родители и сестра.