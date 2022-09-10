Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября, сообщил Букингемский дворец. Этот понедельник будет в Великобритании выходным.

Она будет похоронена в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

В настоящее время гроб с телом королевы находится в шотландском замке Балморал. В воскресенье, 11 сентября, его перевезут в Эдинбург, в Холирудский дворец, где он будет находиться до 12 сентября.

В понедельник, 12 сентября, король Карл III и королева-консорт Камилла присоединятся к процессии из Холирудского дворца в Собор Святого Эгидия, где он будет установлен, чтобы люди могли попрощаться с королевой.

13 сентября гроб с телом Елизаветы II перевезут в Лондон, члены королевской семьи смогут попрощаться с ней в Букингемском дворце.

Сообщается, что начиная с 14 сентябрягроб будет находиться в Вестминстере в течение четырех дней, куда люди смогут прийти попрощаться.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет, она взошла на престол 70 лет назад.