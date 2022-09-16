Небензя обвинил Запад в препятствии экспорта российского продовольствия

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Западные санкции препятствуют реализации подписанного в Стамбуле меморандума о содействии доступа продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"С реализацией этого документа пока имеются большие сложности, так как нашим поставкам препятствует незаконные односторонние санкции. Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что их санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности". - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что "рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым просто закрывают счета".

"Взлетели тарифы на страхование перевозок. (...) Возникают проблемы во взаимодействии с перевозчиком. Нашим судам закрывают доступ в европейские порты, в важные перевалочные пункты для нормального функционирования цепочек поставок", - отметил российский постпред.

Он указал, что "география отгрузок в рамках черноморской инициативы показывает, что почти половина всех поставок (из портов Украины - ИФ) идет в страны с высоким уровнем дохода, а в беднейшие государства, которые в состоянии продовольственного кризиса, отправлено всего шесть судов из 136, то есть 4% с грузом чуть более 250 тыс. тонн".

При этом, по словам Небензи, в страны ЕС ушло 58 судов (42%) с грузом более 1,2 млн тонн, по линии Всемирной продовольственной программы в беднейшие страны отправились только два сухогруза.

Российский постпред также отметил, что "ситуация с российскими удобрениями вызывает тревогу". По его словам, в 2022 году "с новыми санкциями и разрывом цепочек поставок положение стало еще хуже".

"Против руководства ряда частных фирм-производителей удобрений из России ввели персональные рестрикции. Их продукция в ряде европейских портов блокирована властями. Речь идет почти о 300 тысяч тонн на десятки миллионов долларов", - заявил Небензя.

Ранее в ООН сообщили, что более 3 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках стамбульской сделки.

"По состоянию на 14 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 3 060 110 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 297 судов - 161 прибывающих в украинские порты и 136 выходящих из них", - говорилось в сообщении.