Думу попросят ввести льготный период для должников в трудной ситуации

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесут в парламент законопроект о поддержке граждан, которые заключили кредитный договор и оказались в трудной жизненной ситуации, сообщил один из авторов документа, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Законопроект предусматривает введение для таких должников льготного периода, во время которого кредитору будет запрещено начислять неустойку, штрафы, пени, обращать взыскание на предмет залога.

"Сведения о предоставлении заемщику такого льготного периода не будут ухудшать его кредитную историю", - добавил Журавлев через пресс-службу Совета Федерации.

По его словам, законопроект предусматривает возможность предоставления гражданам права на получение льготного периода исполнения обязательств по кредитному договору на срок до шести месяцев для восстановления платежеспособности. Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора при условии существенного снижения доходов заемщика.

Журавлев отметил, что механизм "антикризисных кредитных каникул", имеющих временный характер, показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода. После окончания "кредитных каникул" в график платежей удалось вернуться более 70% заемщиков, а после "ипотечных каникул" - более 80%.

Поэтому авторы проекта предлагают предусмотреть в законодательстве право гражданина обратиться за кредитными каникулами - на постоянной основе, сказал сенатор.

Также среди авторов законопроекта глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заместитель председателя комитета Мухарбий Ульбашев и депутаты ГосДумы.