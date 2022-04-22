Планку потери дохода для получения кредитных каникул могут снизить с 30% до 20%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума планирует уточнить параметры предоставления кредитных каникул гражданам, в частности, планка снижения доходов, при которых можно претендовать на получение каникул, может составить 20% вместо действующей сейчас 30%, заявил в ходе пресс-конференции в пятницу глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

"Главный критерий - снижение доходов на 30%, возможно, мы его снизим до 20%, и таким образом большая часть населения, те, кто потерял доходы, сможет претендовать на эти каникулы", - сказал он.

"Я бы сказал, что активность не такая большая, как была в период пандемии, но тем не менее многие граждане обращаются, поскольку ряд предприятий отправили в вынужденные отпуска, это связанно с импортными комплектующими и это снизило доходы населения", - добавил он, говоря о фиксируемом спросе на предоставление кредитных каникул со стороны граждан.

Согласно действующему законодательству, гражданин может претендовать на отсрочку по уплате кредита сроком на 6 месяцев, если его официальный облагаемый налогом доход за месяц до обращения снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год. Снижение дохода необходимо подтвердить официальными документами. Кредит должен быть получен до 1 марта 2022 года. Начальная сумма кредита не должна превышать по ипотеке - 6 млн рублей; по автокредитам - 700 тыс. рублей; по потребкредитам - 300 тыс. рублей; по кредитным картам - 100 тыс. рублей.