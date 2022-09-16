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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Глава Башкирии сообщил об участии двух добровольческих батальонов в СВО

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Бойцы добровольческих батальонов, сформированных на территории Башкирии, приступили к участию в специальной военной операции, сообщил глава республики Радий Хабиров.

"Два добровольческих батальона Башкортостана, имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, уже находятся на передовой и вступили в бой. А сотни наших земляков, добровольцев уже несколько месяцев в отряде "Барс" и других подразделениях, проявляют мужество и героизм", - цитирует в пятницу Хабирова его пресс-служба.

Он назвал правильной идею "самомобилизации", озвученную главой Чечни Рамзаном Кадыровым, "поскольку главная задача всех и каждого сегодня - это поддержка специальной военной операции".

Ранее стало известно, что в Башкирии были сформированы и отправились на боевое слаживание два добровольческих батальона. Первый носит имя командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерала Минигали Шаймуратова, второй - Героя России, гвардии майора Александра Доставалова.

По данным Хабирова, в батальонах состоят более 800 добровольцев.

Ранее стало известно об участии в СВО добровольцев из Курской и Воронежской областей. Добровольцев для участия в спецоперации также готовят и в Крыму.

Хроника 24 февраля – 16 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Башкирия
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