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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Воронежский губернатор сообщил об отправке на Украину 950 добровольцев

Воронежский губернатор сообщил об отправке на Украину 950 добровольцев
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Воронежская область на данный момент направила на Украину для участия в специальной военной операции почти 950 добровольцев, сообщил в Telegram воронежский губернатор Александр Гусев.

По его словам, в дополнение к федеральным выплатам за участие в СВО они будут получать от региона 100 тысяч рублей разово, по 20 тысяч рублей в месяц в течение полугода, кроме того, их семьям пообещали оказывать помощь.

Продолжая тему поддержки регионом участников СВО, он написал, что "бойцам фронта передали уже более 125 тонн гуманитарного груза". Бизнес, которого Гусев попросил о поддержке, "закупили оборудования на 34 миллиона рублей".

15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил регионам, не дожидаясь введения Кремлем военного положения и не отсиживаясь до завершения СВО, заняться "самомобилизацией" и подготовить и направить на Украину хотя бы по одной тысяче добровольцев. Он при этом напомнил о федеративном устройстве России, при котором "регионы могут быть инициаторами любых начинаний".

В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что от региона в СВО участвуют более 800 добровольцев, а глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что на полуострове уже готовят и оснащают добровольцев для отправки на Украину.

В июле губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил сформировать в регионе батальон добровольцев для участия в СВО. В апреле власти Кубани отмечали, что на Украине воюют в добровольном порядке около 1500 кубанских казаков со всей России.

Хроника 24 февраля – 16 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Воронежская область Украина Александр Гусев Рамзан Кадыров Чечня Крым Сергей Аксенов Роман Старовойт Курская область
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