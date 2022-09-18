Глава Белгородской области сообщил о 72 поврежденных домах в Валуйках

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал последствия обстрела в минувшую пятницу города Валуйки украинскими военными самыми тяжелыми после обстрела Белгорода в июле.

"Возвращаюсь из Валуек. На сегодняшний день это, наверное, самые тяжелые последствия от обстрела со стороны Украины после города Белгорода 3 июля. Подомовой обход показал, что в 72 жилых домах есть разрушения различной степени тяжести. По девяти домам будет проводиться дополнительная экспертиза, но уже сейчас видно, что восстановлению они не подлежат. Только сносить и строить заново", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона добавил, что его заместитель Владимир Базаров и профильные министры вместе с главой Валуйского городского округа Алексеем Дыбовым с понедельника проведут подомовой обход территории, зафиксируют все разрушения.

"Там, где это возможно, строительные бригады сразу начнут восстановительные работы. Отдельно дал поручение Алексею Ивановичу (Дыбову - ИФ) помочь жителям вывезти личные вещи и, если это необходимо, организовать складское помещение под хранение", - отметил Гладков.

По его словам, ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет, как и по личному транспорту.

Как сообщалось, ночью 16 сентября при обстреле города Валуйки погиб мирный житель, двое пострадали.

Также во время обстрела была повреждена подстанция, нарушено электроснабжение и водоснабжение города. Утром 16 сентября подача электричества была восстановлена.