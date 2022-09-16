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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Губернатор Белгородской области сообщил о восстановлении подачи электричества в городе Валуйки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в социальной сети о восстановлении подачи электричества в городе Валуйки.

"В Валуйках полностью восстановлена подача электричества в социальные учреждения и жилые дома, кроме улицы Школьной. Здесь проводятся дополнительные оперативные мероприятия. Новых разрушенных объектов и пострадавших нет, кроме тех, о которых сообщал ранее", - говорится в сообщении.

"С утра будет продолжен подомовой обход территории для того, чтобы выявить весь масштаб разрушений. Как и всегда, с восстановлением домов и личного транспорта обязательно поможем всем жителям", - отмечается в сообщении.

Белгородская область Валуйки
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