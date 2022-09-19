Академик заявил, что кандидатуру Сергеева на пост главы РАН не поддержало руководство РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Кандидатура действующего президента Российской академии наук Александра Сергеева на пост нового главы РАН не была поддержана "руководством страны", заявил академик, генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов на общем собрании членов РАН в понедельник.

"К сожалению, я получил неоднозначную информацию и спустя некоторое время от руководства страны получил информацию относительно того, что оно не поддерживает кандидатуру Сергеева. Я об этом его уведомил, сказал, что в сложившихся условиях речь идет не о симпатиях или антипатиях, речь идет о судьбе академии. В связи с изложенным свое согласие я снял", - сказал Соломонов.

Он пояснил, что ранее сам согласился поддержать кандидатуру Сергеева лишь "при условии, что его поддерживает руководство страны".

"Представить себе, что руководитель предприятия, которое имеет статус ФГБУ, не поддерживается руководством страны, просто невозможно", - добавил Соломонов.

Ранее на собрании действующий президент Академии Александр Сергеев заявил о снятии своей кандидатуры на пост главы РАН. Таким образом, остается лишь два претендента из трех, утвержденных правительством РФ, - академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.