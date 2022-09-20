В РАН начались выборы нового президента Академии

Необходимый кворум для признания первого тура выборов состоявшимся набран

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Голосование по вопросу избрания нового президента Российской академии наук началось в РАН, необходимый кворум для признания первого тура выборов состоявшимся набран.

"К началу второго дня общего собрания и тайного голосования по вопросу избрания президента Российской академии наук 20 сентября зарегистрировалось 1070 членов РАН. Таким образом, собран кворум, необходимый для признания первого тура выборов состоявшимся (минимальное число участников голосования - 1005 человек из 2008 членов РАН)", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале РАН.

Таким образом, как сообщили в РАН, "в рамках общего собрания членов Академии начинается голосование по вопросу избрания президента".

Избранным на должность президента РАН считается кандидат, получивший простое большинство голосов (более 50%) от общего числа членов РАН, присутствующих на собрании. Согласно утвержденной процедуре, если в бюллетень для тайного голосования включены два кандидата, и ни один не набирает необходимого числа голосов в первом туре, будет проведен второй тур голосования.

Ожидается, что объявление результатов выборов президента РАН и утверждение протокола счетной комиссии пройдет в 13:30, уточнили в Академии.

На пост президента РАН претендуют два кандидата - академики Геннадий Красников и Дмитрий Маркович.

Накануне действующий президент РАН, академик Александр Сергеев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов нового руководителя академии.