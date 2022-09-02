Правительство согласовало трех из четырех кандидатов на пост президента РАН

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Число претендентов на пост президента Российской академии наук (РАН) сократилось с четырех кандидатов до трех, они примут участие в выборах 20 сентября, следует из документа, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в список выдвинутых кандидатов вошли академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович и президент РАН Александр Сергеев.

Из числа кандидатов, в июле утвержденных президиумом РАН для участия в выборах президента, выбыл научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин, его фамилии нет в согласованном правительством списке.

Согласно закону, президиум РАН направляет в правительство список кандидатов на пост президента, которое после получения и рассмотрения списка кандидатов в течение месяца должно принять решение о допуске претендентов к выборам и вынести их на обсуждение общего собрания РАН, и оно 20 сентября должно выбрать нового президента Академии.

Предыдущие выборы президента РАН состоялись в начале осени 2017 года, глава Академии избирается на 5 лет.