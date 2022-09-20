Москалькова предложила устроить в пунктах размещения беженцев участки для референдума

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Участки, где эвакуированные жители Донбасса могли бы проголосовать на референдуме о присоединении их регионов к России, было бы логично обустроить в пунктах временного размещения, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Там, где находятся эвакуированные: в пунктах временного размещения и в муниципальных органах по месту нахождения эвакуированных, я думаю, что там логично было бы обустроить эти участки. Вопрос нашему Центризбиркому. Он уже имеет огромный опыт по проведению референдумов", - сказала она журналистам и выразила уверенность, что ЦИК сделает все возможное, чтобы сделать голосование там удобным для людей.

"У нас заключено соглашение с ЦИКом, и в рамках этого соглашения мы будем совместно действовать по наблюдению с целью соблюдения (...) прав на волеизъявление в рамках референдума", - добавила омбудсмен.

20 сентября власти Луганской и Донецкой народных республик, а также военно-гражданские администрации Запорожской и Херсонской областей назначили на 23-27 сентября референдумы о самоопределении своих регионов и присоединении их к России.

В Центризбиркоме России пообещали им помочь организовать голосование и наблюдение. Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что для этого будут открыты десятки избирательных участков на территории России.