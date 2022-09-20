В РФ откроют избирательные участки в рамках референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России организует участки на территории РФ для голосования на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщил "Интерфаксу" зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"На территории России будут десятки избирательных участков, в организации которых мы всегда и для других стран, и в данном случае предоставляем возможность. Избирательные участки будут открыты, будут работать", - сказал Булаев.

По его словам, ЦИК РФ окажет помощь республикам и областям, которые во вторник объявили о проведении референдумов.

"Уверен, что наблюдатели и от России вообще, и от ЦИК РФ будут на референдумах и выполнят эту миссию достойно", - сказал Булаев.

Референдумы 23-27 сентября

Ранее на экстренном заседании Народного Совета Донецкой народной республики был принят законопроект, согласно которому с 23 по 27 сентября пройдет референдум о вхождении ДНР в состав России в качестве субъекта Федерации.

Спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что Народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении в этот же период на территории ЛНР референдума о вхождении региона в состав РФ.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо также подписал указ о проведении 23-27 сентября референдума по вопросу о вхождении региона в состав РФ.

По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгения Балицкого, в эти же даты пройдет референдум по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области.