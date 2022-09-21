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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

В России за сутки COVID-19 заболели 53 тыс. человек

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 53 тысячи случаев, что на 6,5 тысячи случаев больше, чем днем ранее, скончались 107 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 53 045 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 321 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах, снижение - в 51 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

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По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 46 474 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 6 571. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 107 человек, накануне сообщалось о 98 умерших.

"Выздоровели за сутки 59 718 человек, или на 14,4% больше в сравнении с 20 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 588 102 случая заражения коронавирусной инфекцией, 386 341 умерший и 19 537 543 выздоровевших.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, "эпидситуация уходит из столичных регионов". Также она заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Петербурге и Подмосковье пройден.

Хроника 09 января 2020 года – 21 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус
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