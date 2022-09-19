Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос более чем на 10%

Рост заболеваемости зафиксирован в 62 субъектах РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю увеличился на 10,28% по сравнению с предыдущей, при этом в 23 регионах страны отмечается снижение заболеваемости, следует из данных оперштаба, обнародованных в понедельник.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 253,07 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,28%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах РФ, в том числе в 27 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении оперштаба.

При этом в оперштабе сообщили, что снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 23 регионах страны, наибольшее снижение зафиксировано в Севастополе на 13,7%, Республике Хакасия на 6,8% и Кемеровской области - Кузбассе на 0,6%.

Рост показателя заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ двенадцатую неделю подряд.

В оперштабе также сообщили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 54 субъектах РФ.

По данным оперштаба, всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 488 583 случая заражения коронавирусной инфекцией, 386 136 умерших и 19 425 631 выздоровевший.

Подъем заболеваемости коронавирусом отмечается в России с июля. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли "более заразных" подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5. При этом в ведомстве заявляли, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет. 16 августа Роспотребнадзор сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, "эпидситуация уходит из столичных регионов". Также она заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье пройден.