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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

В России за сутки коронавирусом заразились почти 46,5 тыс. человек

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 46,5 тыс. случаев, что на 3 тыс. случаев меньше, чем днем ранее, скончались 98 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 46 474 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 651 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 126,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 79 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте, уточнили в оперштабе. Накануне штаб сообщал о госпитализации 2 054 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 49 488 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 3 014. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 12-13 марта, когда выявлялось менее 50 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 98 человек, накануне сообщалось о 91 умершем.

"Выздоровели за сутки 52 194 человека, или на 35,2% больше в сравнении с 19 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 535 057 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 386 234 умерших и 19 477 825 выздоровевших.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, "эпидситуация уходит из столичных регионов". Также она заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье пройден.

Хроника 09 января 2020 года – 20 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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