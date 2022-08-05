Минэкономразвития определило целевые показатели снижения парниковых выбросов к 2030 г.

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ разработало проект распоряжения правительства об утверждении целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов для отраслей экономики России.

Министерство предлагает установить на 2030 год предельный для страны показатель выбросов парниковых газов в 2,212 млрд тонн эквивалента углекислого газа (экв. CO2) – 70% от массы парниковых газов по состоянию на 1990 год. Предельная масса нетто-выбросов - 1,673 млрд тонн экв. СО2 (54% относительно 1990 года), сообщается в документе, с которым ознакомился "Интерфакс".

Также в проекте распоряжения обозначены целевые показатели для отраслей экономики. Так, предельная масса нетто-выбросов парниковых газов на 2030 год для энергетики – 894 млн тонн экв. СО2: 558 млн тонн для электроэнергетики и теплоснабжения, 138 млн тонн для нефтяной отрасли, 105 млн тонн для магистрального трубопроводного транспорта, 68 млн тонн - для угольной и 23 млн т для газовой отраслей.

Для отраслей промышленного производства установлены следующие нормативы: черная металлургия - 148 млн тонн экв. СО2, цветная металлургия - 9 млн тонн, производство стройматериалов - 62 млн тонн, химия и нефтехимия - 111 млн тонн, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность - 33 млн тонн. В общей сложности, включая выбросы от сжигания топлива, на промпроизводство приходится 405 млн тонн экв. СО2.

Транспортной отрасли необходимо уложиться в 186 млн тонн экв. СО2: автомобильному транспорту - в 157 млн тонн, авиационному - в 18 млн тонн, железнодорожному - в 9 млн тонн, морскому и внутреннему водному транспорту - в 2 млн тонн.

Норматив для строительства и ЖКХ - 371 млн тонн экв. СО2, для обращения с отходами - 84 млн тонн, для сельского хозяйства - 222 млн тонн.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ "Интерфаксу" подтвердили, что направили проект этого распоряжения на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

16 февраля Госдума приняла закон об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине. Он стартует 1 сентября 2022 года и продлится до 31 декабря 2028 года, присоединиться к нему могут и другие субъекты РФ.

На федеральном уровне закон о национальной системе торговли углеродными выбросами был принят летом 2021 года. Он вводит обязательную отчетность для ряда компаний РФ о выбросах парниковых газов, создает контуры национальной системы торговли углеродными выбросами, однако не предполагает штрафов и не прописывает целевой показатель сокращения выбросов.

Как сообщалось, ранее Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект постановления о ставке платы за превышение квоты выбросов парниковых газов в рамках проведения "Сахалинского эксперимента". Предполагается, что за каждую сверхнормативную тонну организации-участники эксперимента будут отчислять в региональные бюджеты по 1 тыс. рублей.