Союз золотопромышленников предложил ЦБ вернуться к закупкам золота

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Союз золотопромышленников России предложил Банку России вернуться к закупкам золота и довести долю драгметалла в золотовалютных резервах до 25%, заявил глава союза Сергей Кашуба на форуме RBF-2021.

Для этого, по расчетам ассоциации, потребуется закупить 591 тонну золота. В союзе выразили готовность "продавать все золото на внутреннем рынке Центральному банку, увеличивая тем самым российскую золотовалютную кубышку".

По состоянию на 1 октября объем запасов монетарного золота в составе международных резервов России составил 73,9 млн унций (около 2,3 тысячи тонн) на $128,7 млрд. В денежном выражении это около 21% совокупного объема резервов РФ.

ЦБ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года регулятор объявил, что приостанавливает закупку драгметалла, и с тех пор динамика объема золота в резервах была незначительной. На этом фоне коммерческие банки стали активно продавать золото за рубеж.

"Чем больше покупал ЦБ, тем меньше мы везли на экспорт, - напомнил Кашуба. - После прошлогодней "первоапрельской шутки", когда ЦБ практически ушел с рынка, 307 тонн (по итогам 2020 года, по оценке Союза золотопромышленников - ИФ) мы отправили золота за рубеж".