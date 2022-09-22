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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил действующий в регионе "желтый" (высокий) уровень террористической опасности до 7 октября. Он сообщил об этом в Telegram.

Также на две недели продлен запрет запускать петарды, фейерверки и салюты.

"Желтый" уровень террористической опасности в Белгородской области действует с 11 апреля в связи с обстрелами населенных пунктов у границы с Украиной.

Хроника 24 февраля – 22 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Вячеслав Гладков
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