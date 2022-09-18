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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Дом культуры и 30 частных домов повреждены при обстрелах села Красный Хутор

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Два дома из 30 поврежденных в селе Красный Хутор при обстрелах ВСУ ремонту не подлежат, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье.

"По данным главы поселения, в Красном Хуторе есть разрушения в 30 домовладениях и одном ДК. Два дома придется отстраивать заново. Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что власти организуют вывоз из села домашних животных: коров, собак, кошек.

"Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы", - сообщил Гладков.

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В результате обстрела села Красный Хутор в минувшую субботу погибла женщина. Еще два человека получили легкие ранения и после оказания медпомощи отпущены домой.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту очередного обстрела села.

14 и 15 сентября село Красный Хутор уже подвергалось обстрелу со стороны Украины, сообщалось о повреждениях в 14 домовладениях, пострадавших не было.

Также сообщалось, что в Валуйском городском округе в 15-километровой зоне вдоль границы и в Шебекинском городском округе - в 10-километровой зоне, за исключением города Шебекино, школы переведены на дистанционное обучение. В детских садах будут работать только дежурные группы.

С 1 сентября образовательные учреждения в 5-километровой зоне вдоль границы с Украиной в девяти приграничных муниципальных образованиях Белгородской области работают дистанционно. В их число вошли школы Краснояружского, Белгородского, Борисовского, Ровеньского, Вейделевского и Волоконовского районов, Грайворонского, Шебекинского и Валуйского городских округов.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Белгородская область Красный Хутор Вячеслав Гладков
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