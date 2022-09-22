Глава НСПК счел преувеличенными опасения вокруг работы системы "Мир" за рубежом

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Опасения вокруг платежной системы "Мир" за рубежом несколько преувеличены, три из пяти турецких банков продолжают с ней работать, заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев на форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией банков России.

"Я могу сказать, что тот уровень <...> опасений и шума вокруг работы системы "Мир" за рубежом - он несколько преувеличен. Я могу сказать даже то, что касается Казахстана, у нас партнеры продолжают работать", - сказал Комлев.

"По Турции, наверное, самая такая болезненная тема. Действительно, из пяти наших банков-партнеров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество. Они нас об этом уведомили. Но три банка продолжают работать в разной степени. Кто-то работает и с картами санкционных банков российских", - добавил он.

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с НСПК, оператором системы "Мир", рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования этой платежной системы за пределами России. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. Ее гендиректор Владимир Комлев в день публикации разъяснения попал под санкции Минфина США.