Москалькова сообщила, что украинский омбудсмен по ее просьбе помог морякам РФ на Украине

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Украинский омбудсмен посетил удерживаемых в Измаиле российских гражданских моряков и оказал им необходимую помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Эта совместная работа продолжается также и в отношении незаконно удерживаемых в Измаиле российских гражданских моряков. Украинский омбудсмен по моей просьбе посетил их и оказал необходимую помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Москальковой в четверг.

Омбудсмен сообщила, что приняла участие в совещании Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ) под председательством генерального секретаря сети Дебби Конер, посвященном ситуации, связанной с миграцией с Украины.

Москалькова отметила, что в ходе совещания призвала украинских коллег и международную общественность "не политизировать эти гуманитарные акции и содействовать их реализации".