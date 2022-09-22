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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Москалькова сообщила, что украинский омбудсмен по ее просьбе помог морякам РФ на Украине

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Украинский омбудсмен посетил удерживаемых в Измаиле российских гражданских моряков и оказал им необходимую помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Эта совместная работа продолжается также и в отношении незаконно удерживаемых в Измаиле российских гражданских моряков. Украинский омбудсмен по моей просьбе посетил их и оказал необходимую помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Москальковой в четверг.

Омбудсмен сообщила, что приняла участие в совещании Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ) под председательством генерального секретаря сети Дебби Конер, посвященном ситуации, связанной с миграцией с Украины.

Москалькова отметила, что в ходе совещания призвала украинских коллег и международную общественность "не политизировать эти гуманитарные акции и содействовать их реализации".

Татьяна Москалькова Украина
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