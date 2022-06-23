Москалькова назвала античеловеческой ситуацию с задержанными на Украине моряками РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что окончательные договоренности об обмене 77 российских моряков, которые находятся на задержанных на Украине судах, не достигнуты, условия их возвращения еще будут обсуждаться.

"Договоренности окончательно не достигнуты, мы предлагали субъекты обмена, но не договорились в этом плане, и будем подбирать условия возвращения", - сказала Москалькова в четверг журналистам.

Она уточнила, что российская сторона просила Украину, чтобы "отпустили моряков без всяких условий, поскольку менять их на военнослужащих нельзя, это неравный обмен, так же, как и на гражданских лиц, совершивших те или иные правонарушения".

"Эти люди ничего плохого не сделали ни Украине, ни украинскому обществу. Их фактически держат как обменный фонд. Это, конечно, недемократично, античеловечески и противоречит всем нормам как законов, так и морали", - добавила Москалькова.

Ранее она сообщила "Интерфаксу", что обсуждается возможность обмена 77 российских моряков с восьми гражданских судов, приписанных к портам РФ, которые были задержаны на Украине.

По ее данным, суда задержаны в порту Измаила. Позднее Москалькова рассказала, что российские корабли выставлены на торги.