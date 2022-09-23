Минцифры разъяснило, какие документы нужны для подтверждения отсрочки от мобилизации

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры объяснило, что делать, если сотрудник аккредитованной ИТ-компании, соответствующий требованиям отсрочки от частичной мобилизации, уже получил повестку.

Как говорится в сообщении министерства, в таком случае при личной явке в военкомат нужно взять с собой для предъявления следующие документы: оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем; диплом о получении профильного высшего образования; выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом; справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Минцифры также указало, какие документы нужны сотрудникам оператора связи, чтобы предоставить их в военкомат для отсрочки, в случае получения повестки: оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем; диплом о получении профессионального высшего образования; копию выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом; справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник в организации задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи и медиа. Министерство уточнит порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников.