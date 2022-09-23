IT-специалисты, получившие отказ в отсрочке от мобилизации, могут обращаться в Минцифры

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Cпециалисты IT, связи и медиа, имеющие право на отсрочку от частичной мобилизации, но получившие отказ, смогут его оспорить, направив пакет документов в Минцифры РФ, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

Если специалист соответствует критериям отсрочки от мобилизации, но получил отказ, он должен получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора (перечень документов ведомство озвучивало ранее), и направить эти документы в Минцифры по электронной почте, говорится в сообщении.

"Минцифры обработает полученные документы и направит их в Минобороны", - уточняется в сообщении.

Ранее в пятницу Минцифры РФ обнародовало перечень документов, необходимых сотрудникам аккредитованных IT-компаний, которые уже получили повестку.

При личной явке в военкомат нужно взять с собой для предъявления следующие документы: оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем; диплом о получении профильного высшего образования; выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере IT, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом; справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Минцифры также указало, какие документы нужны сотрудникам оператора связи, чтобы предоставить их в военкомат для отсрочки в случае получения повестки: оригинал или заверенная копия трудового договора с работодателем; диплом о получении профессионального высшего образования; копия выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи, заверенная гендиректором компании или уполномоченным им лицом; справка с места работы, подписанная гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник в организации задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений, средств и линий сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.

Что касается сотрудников системообразующих организаций в сфере информации и связи (включая СМИ, радиовещателей и телевещателей), получивших повестку и соответствующих требованиям отсрочки, то им нужно предоставить также оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем и диплом о получении профессионального высшего образования.

Кроме того, понадобится оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем средства массовой информации и/или вещателем телеканала, радиоканала, или копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом; справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в обеспечении производства и распространения информационной продукции; копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ, в обеспечении производства и/или распространения которого участвует сотрудник.

Минобороны РФ сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа. Министерство уточнит порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников.