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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Частичная мобилизация в РФ не затронет отдельные категории работников IT-сферы и СМИ

Частичная мобилизация в РФ не затронет отдельные категории работников IT-сферы и СМИ
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

"Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием (...), работающих в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры", - заявило Минобороны РФ.

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Там пояснили, что также это касается данных категорий граждан, работающих "в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации".

Речь также идет о "системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации", сообщили в Минобороны.

Также это касается организаций, "обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение", заявили в российском военном ведомстве.

"Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов. 22 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что указ допускает возможность призыва до 1 млн человек.

Хроника 24 февраля – 23 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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