Минцифры перечислило айтишников, имеющих право на отсрочку от мобилизации

Это имеющие высшее образование сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и СМИ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, сообщила пресс-служба Минцифры.

Ведомство добавило, что "уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников".

Отсрочку от частичной мобилизации получат сотрудники аккредитованных IT-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений (программного обеспечение, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры; операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных; зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

В ведомстве отметили, что отсрочка от частичной мобилизации для этих специалистов позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, гарантировать стабильное и безопасное предоставление цифровых сервисов, обеспечить оперативное информирование населения страны и простимулировать появление новых российских разработок, необходимых для ускоренной замены используемых зарубежных решений, в том числе на предприятиях ОПК.

Минобороны 23 сентября сообщило, что при частичной мобилизации в войска не привлекаются отдельные категории граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.