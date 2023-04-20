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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Командующий ТОФ адмирал Авакянц вышел в отпуск с последующим увольнением в запас

Он возглавит структуру по управлению центрами патриотического воспитания

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в Вооруженных силах, сообщила пресс-служба вице-премьера Юрия Трутнева.

Адмиралу 6 апреля исполнилось 65 лет, отметили в пресс-службе.

"Он по-прежнему находится в списках личного состава Минобороны России и параллельно по согласованию с Минобороны России возглавит центральную структуру, координирующую работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, создаваемых по поручению главы государства", - говорится в сообщении.

19 апреля вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Авакянц возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания выбраны двенадцать регионов: Бурятия, Донецкая народная республика, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Сергей Авакянц ТОФ Минобороны Юрий Трутнев
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