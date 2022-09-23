Минцифры РФ до 26 сентября опубликует список специальностей для отсрочки от мобилизации

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ не позднее 26 сентября опубликует рекомендуемый перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации, форма для подачи списков сотрудников будет открыта на Госуслугах на следующей неделе, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

"Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября. Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ведомство уже готовит обращения в Минобороны по письмам специалистов, которые получили отказ в военкомате и направили письма в Минцифры.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа.

В ведомстве также отметили, что специалисты IT, связи и медиа, имеющие право на отсрочку от частичной мобилизации, но получившие отказ, смогут его оспорить, направив пакет документов в Минцифры РФ.