СКР сообщил о девяти жертвах стрельбы в ижевской школе

Погибшие - двое охранников, двое учителей и пятеро детей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв стрельбы в ижевской школе №88 достигло девяти, сообщает Следственный комитет России.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой", - говорится в сообщении СКР, опубликованном в телеграм-канале.

Центральный аппарат СКР займется расследованием уголовного дела. Криминалисты Главного управления криминалистики "в настоящее время выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления".

Ранее в МВД сообщали о шести погибших и 20 пострадавших в результате стрельбы в школе в Ижевске.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что, по предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Школа №88 находится на улице Пушкинской в Ижевске, рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, сообщается на сайте образовательного учреждения.