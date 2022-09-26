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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

В Удмуртии объявлен траур по жертвам стрельбы в школе Ижевска

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Власти Удмуртии объявили траур по жертвам стрельбы в школе Ижевска.

"С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе 88", - сообщил глава республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

По его словам, по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам погибших и пострадавших.

Утром в понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе 88 в Ижевске на Пушкинской улице. Он проник в школу, убив охранника.

По данным СКР, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые.

Минздрав Удмуртии формирует списки пострадавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

По данным СКР, нападавший покончил с собой.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщал, что подозреваемый был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Школа 88 находится на улице Пушкинской в Ижевске, рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, сообщается на сайте образовательного учреждения.

Хроника 03 февраля 2014 года – 26 сентября 2022 годаНападения в школах и вузах
Ижевск Удмуртия
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