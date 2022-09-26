Памфилова сообщила о DDoS-атаке сверхвысокой интенсивности на сайт ЦИК

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На фоне проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на сайт Центризбиркома России была осуществлена DDoS-атака сверхвысокой интенсивности, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"24 сентября с 16:30 до 18:49 на сайт ЦИК была осуществлена целенаправленная DDoS-атака сверхвысокой интенсивности продолжительностью 2 часа 29 минут", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в понедельник.

Глава комиссии отметила, что эта атака была осуществлена с использованием адресов, принадлежащих различным странам Европы, Америки и Азии.

"В результате атаки сайт ЦИК был недоступен в течение 55 минут", - отметила Памфилова и добавила, что затем он был восстановлен.

Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября.